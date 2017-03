Het is een ongelooflijk verhaal: op 14 oktober 1987 viel de 18 maanden oude Jessica in een diepe, smalle put. Reddingswerkers waren 58 uur bezig om haar eruit te krijgen, maar het lukte. En ze leefde nog.

Het gebeurde in de achtertuin van de woning van de familie in Texas. Jessica speelde in tuin met wat andere kinderen, toen haar moeder even naar binnen ging om de telefoon op te nemen. Een paar tellen later hoorde ze de kinderen gillen. Jessica was in een smalle put gevallen van 6 meter diep, met een diameter van ongeveer 20 cm.

Graven

Doordat de put zo diep en nauw was en door een stenen ondergrond ging, was het ontzettend moeilijk om de kleine Jessica te bevrijden. Reddingswerkers werkten zo hard ze konden terwijl het kleine meisje klem zat in de diepte. Uiteindelijk wist het team een parallelle put te graven en van daaruit een tunnel te maken naar de buis waarin Jessica vastzat. Na ruim 58 uur kwam baby Jessica pas weer boven de grond.

Geen herinneringen

Jessica is nu 30 jaar oud en vertelt haar verhaal aan People. Ze heeft zelf geen herinneringen aan de val in de put. Sterker nog, ze hoorde pas jaren later wat haar overkomen was. Ze keek met haar ouders naar een aflevering van ‘Rescue 911’ toen ze 5 jaar oud was, waarin oude beelden van het incident werden getoond. Toen pas hoorde ze dat zij zelf het meisje uit de aflevering was.

Baby Jessica

Sommige mensen noemen haar nog steeds ‘baby Jessica’, zoals de kranten haar toen noemden. Inmiddels is ze zelf moeder van 2 kinderen. Ze heeft wel wat aan haar val in de put overgehouden: ze moest na de redding 15 keer geopereerd worden. Haar rechtervoet is een stuk kleiner dan de linkervoet door gangreen (afsterving). Ook heeft ze nog steeds een litteken op haar voorhoofd, dat is ontstaan doordat ze in de put in slaap viel met haar hoofd tegen de wand.

Donaties

Maar haar verhaal heeft ook een positieve kant. Nadat ze als baby bevrijd was uit de put, hebben honderden weldoeners haar geld gedoneerd. Haar ouders hebben dat geld in een fonds gedaan, waar ze toegang toe kreeg toen ze 25 was. Jessica is iedereen ontzettend dankbaar: “Ik vind het geweldig dat mensen geld schenken aan een kind dat niet van henzelf is. Ik waardeer het enorm. Mijn leven is een wonder!”

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Chinese kleuter gered uit 15 meter diepe put.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: People. Beeld: Getty