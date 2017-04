Deze baby maakt heel duidelijk dat ‘ie níet op de foto wil

De kleine Christian Mackintosh kwam 8 weken te vroeg ter wereld. Zijn ouders wilden daarom het moment dat het jongetje 3 weken oud werd uitgebreid vastleggen. Maar daar had Christian zelf minder zin in.

Het jongetje geeft zijn trotse ouders namelijk de middelvinger op het moment dat ze hem op de kiek zetten. “Het was hilarisch. Christian had natuurlijk geen idee wat hij deed en dat kleine gezichtje stond ook nog eens chagrijnig”, zegt moeder Sam.

“Ik en Paul (de vader, red.) heb er een paar keer hard om gelachen. Het is onmogelijk om de middelvinger niet te zien als je de foto onder ogen krijgt.”

Mijlpaal

Voor Sam en Paul is de middelvinger juist een belangrijke mijlpaal. Omdat Christian veel te vroeg werd geboren, was hij in de eerste weken nog heel kwetsbaar. “Hij was niet meer dan een zakje botten. Op deze foto is hij al een stuk groter dan toen hij geboren werd.”

Afleiding

Sam kocht een boekje om alle kleine stapjes vast te leggen. “Ik vond het doodeng, maar het was een fijne afleiding in het ziekenhuis. In het boekje staan dingen als ‘de eerste keer zelfstandig ademenen’ en ‘de eerste keer dat ik kleertjes draag’. Dat is leuk om op terug te kijken als hij straks ouder is. Nadat hij ons de middelvinger gaf toen hij 3 weken oud werd, hebben we er nog een mijlpaal bij gekregen die we niet snel zullen vergeten.”

