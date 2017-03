Heftig: baby overlijdt omdat moeder niet genoeg borstvoeding aanmaakt

Toen de kleine Landon 4 dagen oud was, overleed hij aan een hartaanval veroorzaakt door uitdroging. De oorzaak? Zijn moeder gaf hem niet genoeg borstvoeding.

Het is niet zo dat zijn moeder hem helemaal geen borstvoeding gaf, maar zonder dat ze het wist, gaf ze haar zoontje te weinig voeding. Daardoor droogde het kindje uit en dat overleefde hij uiteindelijk niet. 5 jaar nadat dit gebeurde, durft de vrouw er nu eerlijk over te zijn in een blog.

Uitdroging

In dat verhaal schrijft ze: “Wist je dat pasgeboren kindjes niet de hele tijd horen te huilen? Ze horen te eten, slapen en hun luiers vies te maken. Ik had geen idee dat mijn kindje ontroostbaar was omdat hij langzaam aan het overlijden was.” De moeder ging met haar kindje naar het ziekenhuis omdat hij maar bleef huilen, maar daar kreeg ze te horen dat het goed ging met het jongetje. Niemand die haar vertelde dat ze beter ook flesvoeding kon geven aan haar kindje. 12 uur nadat ze thuis waren met hun kindje, moest hij terug naar het ziekenhuis omdat hij een hartstilstand had door de uitdroging. In het ziekenhuis kwamen ze er door een MRI-scan achter dat het jongetje hersenletsel op had gelopen door de hartstilstand. 15 dagen daarna ging het nog niet beter met het kindje en besloten de ouders het jongetje van de beademing af te halen.

Schuldig

5 jaar later voelt de moeder zich nog steeds schuldig voor de dood van haar kindje. “Als een kindje alleen borstvoeding krijgt, hoe kun je dan controleren hoeveel ze echt drinken? Natte luiers kunnen daar inderdaad een teken van zijn en wegen is ook een goede manier om het te controleren, maar bij welk minimum aantal luiers moeten de alarmbellen gaan rinkelen?”, schrijft ze. Ze vertelt haar verhaal omdat ze zo andere ouders meer wil leren over het voeden van een kindje. “Het beste advies dat ik heb gekregen na de dood van mijn kindje is dat je na de borstvoeding altijd af moet sluiten met wat flesvoeding zodat je zeker weet dat je kindje genoeg heeft gegeten”, sluit ze af.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Vrouw geeft 4-jarig zoontje nog borstvoeding:



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock