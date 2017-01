Babynieuws voor museumdirecteur Julia Peyton-Jones (64)

Julia Peyton-Jones is een toonaangevend figuur in de wereld van kunst en cultuur, viert volgende maand haar 65ste verjaardag, én: werd eerder deze week voor de eerste keer moeder – van dochter Pia.

Vorig jaar nam ze (na 25 jaar) afscheid als directeur van de Londense Serpentine Galleries. Ze wilde zich onafhankelijk richten op moderne kunst en cultuur, reizen en misschien zelfs opnieuw zelf kunst gaan maken, maar het lijkt er nu op dat Pia al in de planning zat.



Hartstochtelijke wens

In een interview 5 jaar geleden vertelde de voormalig museumdirecteur dat het mislukken van haar huwelijk een van de grootste teleurstellingen in haar leven is en maakte zij geen geheim van haar verlangen naar een gezin. Het is niet bekend of Julia, die voor zover bekend vrijgezel is, moeder werd dankzij een IVF-behandeling of met de hulp van een draagmoeder. Een woordvoerder wil geen details naar buiten brengen, maar heeft de geboorte van Pia wel bevestigd.

Goede vriend Robin Saunders liet weten het supernieuws te vinden. “Julia zal een geweldige moeder en rolmodel voor haar dochter zijn. Ik wens haar veel geluk met Pia.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

KIJK OOK: Janet Jackson bedolven onder de felicitaties na geboorte zoon.

LEES OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty Images