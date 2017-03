Babynieuws voor actrice Marlijn Weerdenburg

Actrice en zangeres Marlijn Weerdenburg is in verwachting van har eerste kindje. Dat maakte de zangeres vanochtend met een foto op Instagram bekend.

Het management van Marlijn bevestigt het babynieuws en zegt: “Ze is de drie maanden gepasseerd en alles gaat goed. Ze zijn erg blij.” Dat blijkt ook wel uit de tekst die de actrice schrijft bij de foto op Instagram: “We krijgen een baby!! We zijn dolbij en dankbaar dat we een klein mensje op de wereld mogen zetten. Nu is het vooral genieten van de voorpret. Laat die buik maar groeien!”, schrijft ze.

Geheimzinnig

Marlijn heeft sinds 2015 een relatie met geluidsman Paul Broers. Begin dit jaar vertelde de actrice dat ze gingen samenwonen en toen deed ze stiekem al een beetje geheimzinnig over een volgende stap.

We krijgen een baby!! We zijn dolblij en dankbaar dat we een klein mensje op de wereld mogen zetten. Nu is het vooral genieten van de voorpret. Laat die buik maar groeien! Een bericht gedeeld door Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) op 7 Mrt 2017 om 12:24 PST

