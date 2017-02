Babynieuws voor Peter Jan Rens en zijn vrouw Virginia

Leuk nieuws voor Peter Jan Rens en zijn vrouw Virginia: het stel verwacht hun tweede kindje.

Dat bevestigt Peter Jan Rens met een foto van de zwangerschapstest op Facebook. Bij de foto schrijft hij een heus gedichtje: “Virginia, nou moe! Kijk nou eens op jouw Clearblue. Het is toch een duidelijke plus… Krijgt Djelisa een broertje of een zus?”

Djelisa

Peter Jan en Virginia hebben samen al een dochtertje. Djelisa werd in 2014 geboren en krijgt er nu een broertje of een zusje bij. Wanneer Virginia is uitgerekend is niet bekend.



Bron: RTLNieuws.nl.