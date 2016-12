Hoera! Leuk nieuws voor Estavana Polman en Rafael van der Vaart. De handbalster en voetballer verwachten samen een kindje. Dat zal een sportief kleintje worden!

Het stel maakte de zwangerschap bekend via Instagram. De 24-jarige Estavana schrijft: “We kunnen eindelijk aan iedereen vertellen dat we zwanger zijn!” Op de foto staan Rafael, Estavana en Damian, het zoontje van Rafael en Sylvie Meis.

Finally we can tell everyone that we are PREGNANT👶🏻😍 #wearegonnabe4 #mom #dad #bigbrother Een foto die is geplaatst door Estavana Polman Official Page (@estavana) op 27 Dec 2016 om 8:43 PST

Dolgelukkig

De moeder van Rafael, Lolita van der Vaart, meldt aan Shownieuws dat het koppel dolgelukkig is. Een maand geleden vertelde het stel het blije nieuws aan de familie. Wanneer Estavana is uitgerekend, is niet bekend gemaakt.

Op Twitter schrijft Rafael: “Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is.We gaan een spannende tijd tegemoet en hopen dat alles goed zal gaan.”

Beeld: ANP

