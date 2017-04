Babynieuws voor schaatsster Annette Gerritsen

Leuk nieuws voor schaatsster Annette Gerritsen: op social media maakt ze vandaag bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Dat was niet zo creatief als de aankondiging in de video.

De voormalig schaatsster deelt een foto van haar (nu nog) mini-buikje en schrijft daarbij: “Nog zo klein maar voor ons zó groot(s). Een klein zichtbaar bolletje vertelt: er is geen ontkomen meer aan, ik word mama.” De zangeres is nu 16 weken zwanger en schrijft bij de foto dat ze het ook wel heel spannend vindt.

Bron en beeld: Instagram.