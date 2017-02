Babynieuws voor zanger Niels Geusebroek

Niels Geusebroek (36) is door het dolle heen: hij wordt voor de tweede keer vader. De zanger heeft al een zoontje (2) en wordt medio juli papa van een meisje.

“Met mijn vriendin gaat het heel goed”, vertelt de trotse singer/songwriter, die bekend werd door zijn deelname aan seizoen 2 van The Voice of Holland. Hij haalt veel inspiratie uit dit prachtige nieuws. “Mijn hoofd stroomt nu al over van de ideeën.”

Brandweerman Sam

Ook Niels zoontje Noah kan niet wachten tot zijn zusje geboren wordt. “Hij heeft het er vooral over dat ze dan brandweerman Sam kunnen kijken”, lacht de zanger.

Bron & beeld: Shownieuws