Zo ziet het lieve baby’tje uit de Teletubbies er nu uit

Je kan ze bijna niet gemist hebben, die gekke gekleurde poppen op een heuvel die een eigen taal spreken. De Teletubbies, ofwel Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa en Po verschenen ongeveer twintig jaar geleden voor het eerst op televisie.

We hebben allemaal wel een kleinkind, kind of buurkindje die het programma keek of kijkt. Maar los van de sterren van het tv-programma, was er nog een iconisch rol weggelegd. Namelijk het lachende zonnetje, ‘Sun Baby’. Wij zijn benieuwd: hoe ziet het lachende baby’tje er tegenwoordig – ruim twintig jaar later – uit?

Toevallig

De baby uit het zonnetje was al op jonge leeftijd gescout als ‘actrice’. Het meisje werd per toeval gescout in een ziekenhuis. Zo vertelt ze in een interview met The Sun: “Mama had me meegenomen naar het ziekenhuis, waar toevallig de producers van het programma rondliepen. Ze waren op zoek naar een lachend baby’tje”, vertelt Jess Smith. En daar begon haar carrière als actrice.

Gelijkenis

Inmiddels is Jess uitgegroeid tot een prachtige 20-jarige. En de gelijkenissen met ‘het lachende zonnetje’ uit de Teletubbies zijn overduidelijk aanwezig. Ze lijkt nog steeds op dat lieve baby’tje van toen.

Een bericht gedeeld door Rj Brown (@rj_brown88) op 5 Mrt 2016 om 1:46 PST

Bron: Flair.be. Beeld: iStock, Instagram