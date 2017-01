Bijzonder: babytweeling met verschillende huidskleur gaat het internet over

De babytweeling Kalani en Jarani Dean zijn een hit op internet. Niet alleen omdat ze heel schattig zijn, maar vooral omdat ze bewijzen dat lang niet alle tweelingen op elkaar lijken (tekst gaat verder onder video).

Huidskleur

De meisjes zijn 9 maanden oud en lijken niet heel veel op elkaar, maar hebben allebei juist iets van hun moeder óf van hun vader. Het ene meisje heeft namelijk een donkere huidskleur net zoals haar vader en het andere meisje heeft dat niet en haar moeder dus ook niet.

Kleine kans

Mama Whitney deelt een foto op Facebook en schrijft daarbij: “We zijn een tweeling. Kalani (links) is blank en heeft blauwe ogen en Jarani (rechts) heeft een donkere huidskleur en heeft bruine ogen. Dat is heel zeldzaam en daarom moest ik het delen.” Het is inderdaad zeldzaam. Volgens de BBC is de kans 1 op 500 dat een tweeling van ouders met twee verschillende huidskleuren ook verschillende huidskleuren heeft. De moeder was dan ook blij verrast toen ze zag dat de meisjes allebei een andere huidskleur hebben.



