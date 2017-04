Niemand gelooft wat de band is tussen deze twee meisjes

Deze twee meiden vormen niet alleen een heel zoet plaatje; het zijn ook nog eens zusjes. Omdat de twee totaal niet op elkaar lijken, hebben de ouders altijd veel uit te leggen.

Willimina en Valentina delen allebei dezelfde biologische ouders, maar lijken desalniettemin totaal niet op elkaar. Hun moeder ontmoette negen jaar geleden haar grote liefde Cortez. Drie jaar geleden zijn ze getrouwd en niet veel later diende dochter Willimina zich aan.

Huidkleur

“Toen ze werd geboren, vertelde iedereen dat ze sprekend op haar vader lijkt”, schrijft de moeder. En de gelijkenis is duidelijk: Willimina heeft een donkere huidkleur en precies zijn gezichtskenmerken. Baby Valentina daarentegen is met haar lichte huid en rode haartjes precies haar moeder.

Mini-me

“Toen we in verwachting waren van onze tweede dochter grapte ik dat ze mijn mini-me zou worden. In geen miljoen jaar had ik verwacht dat ze geboren zou worden met een lichte huid, roodbruin haar, blauwe ogen en echt mijn mini-me zou worden”, schrijft de vrouw.

Bolle wangen

Ze benadrukt dat de zusjes ondanks hun verschillende uiterlijk elkaar nooit anders zouden behandelen. Ze blijven altijd zusjes en hun uiterlijk verandert daar niets aan. “Onze meiden zien opgroeien is het grootste cadeau ter wereld. Het enige verschil dat Willimina ziet in haar babyzusje is dat zij ‘dikke, bolle wangen’ heeft.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Love what matters