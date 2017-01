Een 70-jarige man uit Kansas City heeft een bank overvallen en bleef daarna in de hal wachten op de politie. Hij zegt dat hij gearresteerd wilde worden, omdat hij liever naar de gevangenis wilde dan naar huis.

De overvaller, Lawrence Ripple, ging in september 2016 na een ruzie met zijn vrouw naar de bank toe. Hij gaf een briefje aan een medewerker waarop stond: “Ik heb een geweer. Geef me geld.” De bankmedewerker gaf hem bijna 3.000 dollar aan cash geld.

Ruzie

Maar vervolgens ging Ripple er niet vandoor. Hij bleef rustig op een bankje in de lobby wachten tot de politie hem kwam arresteren. “Ik ben de man die jullie zoeken”, zei hij tegen een beveiliger die poolshoogte kwam nemen. De overvaller vertelde de politie dat hij weg wilde bij zijn vrouw. Hij had na een ruzie tegen haar gezegd dat hij liever in de cel zat, dan dat hij thuis bij haar moest blijven.

Celstraf

De rechter buigt zich nu over de zaak. De wanhopige man kan in principe 20 jaar cel krijgen, maar mogelijk kiest de rechter voor een lagere straf, schrijft de lokale krant Kansas City Star.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Daily Mail, Kansas City Star