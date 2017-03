Gezin uit BBC-interview reageert op hun video

Correspondent Robert Kelly was er helemaal klaar voor: een live gesprek op de BBC over de president van Zuid-Korea. Maar toen stormden zijn kinderen binnen. De hilarische beelden gingen de hele wereld over. Nu reageren Robert en zijn vrouw Kim op alle commotie.

Kim en de kinderen zaten in de woonkamer naar het live interview met hun vader te kijken en Marion (4) werd zo enthousiast van haar vader op de tv dat ze meteen naar hem toe wilde. Moeder Kim dacht dat de deur van Roberts werkkamer – zoals altijd tijdens uitzendingen – op slot zat, maar dat bleek dit keer niet het geval te zijn. “Meestal komen ze na een tijdje terug bij mij omdat ze ontdekken dat de deur dicht zit, maar deze keer niet. En toen zag ik dat de deur openstond. Het was chaos”, vertelt Kim in een interview met Wall Street Journal.

Niet in beeld

Robert dacht ondertussen dat de BCC wel een ander standpunt zou gebruiken waardoor zijn kinderen niet in beeld waren, maar niets bleek minder waar. De hele wereld kon zien hoe moeder Kim (dus níet de nanny, wat door veel mensen gedacht werd) haar kroost uit de kamer probeert te krijgen.

Overweldigend

De BBC besloot de video na de uitzending online te zetten om te laten zien dat ook hun correspondenten doodnormale mensen zijn. En dat leverde ontzettend veel reacties op. “We hebben onze telefoons op vliegtuigstand gezet omdat ze maar bleven gaan en ik heb alle meldingen van Facebook en Twitter uitgezet. Ook kom ik niet meer in de buurt van sites als YouTube en Reddit”, aldus Robert. Maar hij is het wel met de kijkers van het filmpje eens: “Het is ontzettend schattig. Het zijn kleine kinderen, zo gaat dat nu eenmaal.”

