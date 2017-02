Prinses Beatrix grote afwezige in Lech en koningspaar lekker losjes

De traditionele fotosessie met de koninklijke familie in Lech zit er alweer op. Er zijn een boel mooie kiekjes geschoten, maar het gezelschap was opvallend klein dit jaar.

Het was voor het eerst sinds haar aftreden in 2013 dat prinses Beatrix niet aanwezig was bij het fotomoment in Lech. De voormalige koningin was de afgelopen dagen wel in Oostenrijk, samen met prinses Mabel en haar dochters, maar zij keerden allemaal weer eerder terug naar Nederland (tekst gaat verder onder de foto).

Lekker los

Er was dit jaar dus maar een klein gezelschap aanwezig voor de belangrijke photoshoot in de sneeuw, maar de koning en koningin waren wel heel toegankelijk en gedroegen zich lekker losjes. Op hun buik in de sneeuw? Geen probleem, doen ze gewoon even. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder (tekst gaat verder onder de foto).

Daarnaast konden verschillende journalisten en omstanders ook zélf op de foto met de koninklijke familie. Verschillende selfies circuleerden al snel op het internet.

“50 is het nieuwe 30”

Koning Willem-Alexander mag eind april alweer 50 kaarsjes uitblazen en er werd hem dan ook voorzichtig gevraagd of het skiën nog net zo makkelijk gaat als vroeger. De koning kon daarop alleen maar glimlachen, waarop hij vervolgens uitriep dat 50 het nieuwe 30 is.

Met andere woorden: de koning voelt zich kiplekker. Om dat te bewijzen skiede Willem-Alexander daarna met souplesse de berg af, vergezeld door zijn mooie familie.

