Dít bizarre bedrag werd vorig jaar uit de Trevifontein in Rome gevist

Alle toeristen die een bezoekje brengen aan de Trevifontein in Rome (en dat zijn er veel!) gooien enkele muntjes in de fontein voor geluk. Al die muntjes bij elkaar leidde vorig jaar tot dit bizar hoge bedrag. Zelf ook een muntje in het water gooien? Bonnie helpt je in de video om je reis voor te bereiden.

Hoe meer muntjes je in de fontein zou gooien, hoe meer geluk je zou hebben. Daar hebben toeristen dus massaal gehoor aan gegeven. Vorig jaar werd er 1,4 miljoen euro uit Trevifontein in Rome gevist. Dat geld werd overgemaakt naar de hulporganisatie Caritas.

Kunstgebit

Geld was niet het enige wat vorig jaar uit het water werd gehaald. Er werden ook zonnebrillen, beeldjes en zelfs een kustgebit gevonden.

Bron: HBVL.be. Beeld: iStock.