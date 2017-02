Waar kunnen we solliciteren: dit bedrijf zoekt iemand om chocolade te proeven

Dit moet wel de aller- allerbeste baan zijn op de hele wereld. Voor chocoladeliefhebbers dan. Dit internationale bedrijf is namelijk op zoek naar iemand om chocolade te proeven. (tekst gaat verder onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: kinderen eten voor het eerst chocolade:

Deze baan klinkt toch te mooi om waar te zijn? Toch is het bedrijf Mondelēz International echt op zoek naar een professionele chocoladeproever (zijn we dat niet allemaal?). Het bedrijf van onder andere de chocoladerepen van Côte d’Or en Milka plaatste de vacature vorige maand op LinkedIN.

Functie

De chocoladeproever gaat niet alleen de repen testen, maar ook de cacao. Wat je voor deze functie moet kunnen? Je moet een passie hebben voor snoep, goede smaakpapillen hebben, je moet het leuk vinden om nieuwe producten te testen en daarnaast moet je communicatief vaardig zijn zodat je een goede band met het panel op kunt bouwen.

Engeland

Klein minpuntje: je moet ervoor naar Engeland verhuizen. Maar dan heb je ook wel meteen een topbaan te pakken. Je moet er alleen ook nog wel even wat bij gaan zoeken daar, want het gaat om een functie van maar 7,5 uur per week. De rest van de week zit je waarschijnlijk vol van al dat proeven. Waar kunnen we solliciteren?



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Ze.nl. Beeld: iStock.