Déze bekende zanger wordt de vierde topper

Jan Smit heeft zich bij de Toppers gevoegd. De Volendammer zal vanaf mei regelmatig op het podium te zien zijn met René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom.

Het nieuws werd gisteravond bekend gemaakt bij RTL Late Night en Jan heeft er veel zin in. “Ik ben ongelofelijk blij dat ik vanaf volgend jaar echt officieel Topper ben”, zei Jan. Dit jaar wordt hij ‘gedoopt’ tijdens de jaarlijkse concerten in de Amsterdam ArenA. “Ik kan dit jaar een beetje inwerken”, aldus de Volendammer.

Topper-fan

Ook René Froger kijkt enorm uit naar de komst van Jan. “Hij is van huis uit zo’n Topper-fan”, aldus René. “Hij heeft geen aflevering gemist.” Sinds 2005 zijn de Toppers een paar keer per jaar te zien in de Amsterdam ArenA. Op de meezing-concerten, waar zanger Gordon voorheen ook deel van uitmaakte, komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers af. Tijdens de concerten van 26 en 27 mei treedt Jan Smit voor het eerst op met de Toppers.

