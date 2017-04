Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mail

Vanaf 1 maart kan er weer belastingaangifte gedaan worden. Dat gaat gelukkig niet meer zoals in de video, maar veel mensen zijn er geen fan van. Veel mensen verwachten deze periode een bericht van de Belastingdienst en daar wordt misbruik van gemaakt.

De Belastingdienst waarschuwt voor een valse mail die in omloop is. De mail lijkt van de Belastingdienst te komen en met het onderwerp ‘Belastingteruggave €764,28’ is de mail ook heel verleidelijk om te openen. Toch wordt er aangeraden om de mail niet te openen, maar meteen te verwijderen.

Pincodes

Waarom ze deze mail versturen? Het doel is om rekeningnummers en pincodes te achterhalen en daarmee rekeningen te plunderen. Is het te mooi om waar te zijn? Weggooien dus!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.