De bevalling van Belle Perez verliep allesbehalve soepel, vertelt ze openhartig in dit interview. Haar zoon Ellía werd in december vorig jaar te vroeg geboren, door middel van een keizersnede.

Maar nu Belle erop terugkijkt was de kleine Ellía het allemaal waard. De Belgische Latina is supertrots en happy. In bovenstaande video laat ze haar wolk van een baby zien, en vertelt ze wat voor soort moeder ze is.

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress