Ben Saunders is opnieuw vader geworden. Zijn verloofde Janita is maandag bevallen van zoon Benji.

Ben Saunders maakte het nieuws bekend met een foto op Instagram. Daarbij schrijft de zanger: “Benji Ray Saunders our son is finally here so proud of my Wifey. She was so strong 1-5-2017 – 51’5cm 3642 #prouddaddy”, schrijft hij bij de prachtige foto.

Allebei al een dochter

Ben en zijn verloofde Janita hadden ieder al een dochter uit een eerdere relatie: Stacey en Nikia. Ben liet eerder al met een bijzondere foto weten dat hij opnieuw vader zou worden.

Benji Ray Saunders ❤ our son is finally here ❤ so proud of my Wifey @_gipsyj_ she was so strong ❤ 1-5-2017 – 51’5cm 3642 #prouddaddy Een bericht gedeeld door Ben Saunders (@bensaundersmusic) op 2 Mei 2017 om 12:51 PDT

