Artsen van een ziekenhuis in Angers, Frankrijk hebben onlangs een foto gedeeld van een zeer bijzonder verschijnsel: tijdens een routinecontrole van een zwangere vrouw zagen ze dat haar baby de benen strekte búiten de baarmoeder.

De 33-jarige moeder van het kind was 22 weken zwanger en bleek een scheur van zo’n 2,5 centimeter in haar baarmoeder te hebben. Vermoedelijk als gevolg van de 5 keizersnedes die ze eerder had gehad. Daardoor kon haar kindje zijn benen uit de vruchtzak steken. Door de scheur ontsnapte er daarnaast een grote hoeveelheid vruchtwater, wat ernstige gevolgen kon hebben.

Baby strekt zijn benen buiten de baarmoeder https://t.co/vxnV22dKFA pic.twitter.com/zf5Whrj3ml — Scientias.nl (@Scientias) 23 december 2016

Buikje

De vrouw werd uiteraard direct op de hoogte gebracht en geïnformeerd over de gevaren. Zo kon het kindje te vroeg ter wereld komen en kon de baarmoeder volledig scheuren. Toch besloot ze de zwangerschap niet te beëindigen. 2 maanden later, toen ze 30 weken zwanger was, was het gat al 5 centimeter groot en kwam ook het buikje naar buiten. De artsen besloten direct over te gaan tot een keizersnede. Het kindje woog maar 1,4 kilo, maar bleek verder gezond. Inmiddels is het 6 maanden later en gaat het nog altijd goed met moeder en kind.

