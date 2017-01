Caroline’s benen zijn 1,31 meter lang en nóg niet de langste van de wereld

Je hebt lange benen en je hebt lange benen. Caroline Arthur is er met haar 131 centimeter van overtuigd dat zij de langste benen van de wereld heeft.



Als de Australische Caroline Arthur rechtop staat, zijn haar benen gemeten vanaf haar heupen 131 centimeter lang. Dat moeten toch wel de langste van de wereld zijn? Nee helaas, er is een vrouw in de wereld die net met 1 centimeter wint van Caroline. Toch gaat Caroline proberen of zij in het Guiness Book of Records kan komen als de vrouw met de langste benen ter wereld. Als het zo dichtbij elkaar ligt, is het de moeite van het proberen waard, meent ze zelf.

Van wie Caroline die lange benen heeft? Niet van haar moeder in ieder geval. Haar moeder is slechts 1.62 lang en dat levert hilarische situaties op. “Als we samen gaan winkelen, geloven mensen niet dat zij mijn moeder is. Ze past letterlijk onder mijn arm.” Haar moeder vindt het alleen maar leuk dat haar dochter zo lang is. Soms gaat haar moeder achter haar dochter lopen om te zien hoe anderen reageren als zij langsloopt.

Zelfverzekerd

Voor Caroline zelf is het niet altijd makkelijk geweest om zo lang te zijn. “Ik zat niet lekker in mijn vel en vond mezelf op een bepaald moment zelfs lelijk omdat ik zo lang ben.” Dat was voordat de vrouw begon met haar werk als model. “Nu ben ik 39 en ik ben nog nooit zo zelfverzekerd geweest. Ik ben er nu trots op dat ik zo groot ben”, zegt ze.

Meet Caroline Arthur, The Woman Who Claims To Have The World’s Longest Legs. See Photos https://t.co/H1HuF5r1YF pic.twitter.com/WyuRrb5fS6 — I LOVE EKITI (@iLoveEKITI) 23 januari 2017

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.