Het is wellicht niet het eerste duo waar je aan denkt bij een succesvol muzikaal duet, maar toch is het zo. Bennie Jolink van Normaal en Tommie van ‘Sesamstraat’ doen het samen hartstikke goed en gaan momenteel viral met deze video.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord plaatste onlangs het clipje op Facebook, maar hadden zo’n groot succes niet verwacht. Zeker omdat de video, oorspronkelijk gemaakt voor Sesamstraat, al ruim 5 jaar oud is.

“We wilden gewoon laten zien hoe mooi de boerderij is, maar hebben sindsdien ontzettend veel nieuwe volgers erbij,” aldus Gea Lenselink van LTO Noord. Het filmpje is ondertussen ruim 93.000 keer (!) bekeken en bijna 1.400 keer gedeeld.

En wij snappen wel waarom. Zit het deuntje ook al in je hoofd? Vergeet deze video niet te laten zien aan je (klein)kinderen, die vinden hem vast ook geweldig!

Het is bijzonder om de voormalig zanger van Normaal nog even in actie te zien. Afgelopen december maakte Bennie Jolink namelijk bekend dat hij noodgedwongen moet stoppen met zingen door zijn ernstig verslechterde gezondheid (zie video):

Bron: Omroep Gelderland. Beeld: ANP