Al eerder ging een bericht van de schrijver Dale Patridge over zijn huwelijk het internet over. Deze keer schreef hij een bericht over de vrije tijd van een vrouw en raakte daarmee een gevoelige snaar.

Hij werkt zelf fulltime, maar neemt zijn rol als vader en echtgenoot net zo serieus als zijn baan. Vorige week schreef hij een bericht aan alle vaders die ook in het weekend gebruik maken van hun vrouw die huisvrouw is. En daar herkende veel vaders en moeder zich in want het is inmiddels al 59.000 keer gedeeld en het bericht kreeg al 75.000 likes.

Kostwinner

De vader schrijft bij een foto van zijn vrouw en kind: “Ze zorgt de hele week voor mij en de kinderen en ik ben de hele week aan het werk zodat we de rekeningen kunnen betalen. De meeste mannen denken dat dat een eerlijke verdeling is, maar dat betwijfel ik. Mannen, wij hebben niet meer recht op een rustig weekend dan onze vrouwen.” De man schrijft ook nog dat kostwinner zijn geen goede reden is om aan ‘plichten’ thuis te ontkomen, helemaal niet in het weekend. “Veel mensen stelen de rust van hun vrouwen in het weekend. Het is natuurijk goed om te rusten, maar zorg dat je niet de enige bent die rust pakt”, sluit de man het bericht af.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Moeders vs. vaders:



Nieuw: Libelle op WhatsApp! Meld je gratis aan.

LEES OOK:

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.