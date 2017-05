Zie jij welke beroemdheid zich hier heeft verkleed voor haar verjaardag?

Het is Adele! De zangeres houdt wel van een verkleedpartijtje… Zo deed ze eerder incognito mee aan een Adele-look-a-like wedstrijd, verkleedde ze zich als George Michael en in bovenstaande video doet ze Beyoncé na. Maar voor haar 29e verjaardag had ze wel een heel speciale uitmonstering.

Ze ging namelijk verkleed als ‘Nanny Tate’, een personage van Catherine Tate uit de gelijknamige BBC-serie. En dat zag er zó uit:

Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x Een bericht gedeeld door Adele (@adele) op 5 Mei 2017 om 3:13 PDT

Adele deelde het hilarische resultaat op haar Instagram, al grappend: ‘Bijna 30! Dank voor de gelukswensen. Tot snel x’

Het was een belangrijke verjaardag voor Nan… ehmmmm Adele… omdat iets eerder bekend werd dat ze de meestverdienende muzikant is in Engeland onder de 30. Ze staat waarschijnlijk voor de laatste keer op die lijst, omdat ze aangekondigd heeft een langere periode vrij te nemen.

Trouwens benieuwd naar die George Michael-outfit, die ze 2 jaar geleden op haar verjaardag droeg?

Thank you for the birthday wishes I had a wonderful time! I was my hero x #gottahavefaith pic.twitter.com/FMSPQPUGMD — Adele (@Adele) May 6, 2015

Bron: GoodHousekeeping. Beeld: Instagram

