Verdrietig nieuws: boerin Bertie en haar vriendin Esther uit elkaar

Na de onverwachte breuk tussen boer Johan en Ingrid is er weer verdrietig Boer Zoekt Vrouw-nieuws. Boerin Bertie en Esther zijn uit elkaar. De twee kwamen er gaandeweg hun relatie achter dat ze meer vriendinnen zijn dan geliefden.

“We hebben echt geprobeerd om er samen wat van te maken op de boerderij. Esther heeft veel moeten opgeven om bij mij te komen wonen en we hebben ons stinkende best gedaan, maar­ Esther was samen met­ mij niet gelukkiger ­dan alleen. En als mijn vriendin niet gelukkig is, ben ik het ook niet”, vertelt Bertie aan de KRO.

Afstand nemen

Afgelopen maand heeft Esther de boerderij verlaten om te kijken of wat afstand nemen hun relatie goed zou doen. Esther: “Ik ben net voor kerst naar mijn oude huis teruggegaan om te kijken of ik Bertie en Zeeland heel erg ging missen. Ik moest constateren dat dat niet zo was. Daarom hebben we deze week de knoop doorgehakt en besloten zonder elkaar verder te gaan.”

Expeditie Robinson

Bertie nam afgelopen seizoen deel aan het RTL-programma Expeditie Robinson 2016, waarbij ze de finale won en verrassend sympathiek uit de hoek kwam. Of Berties tijdelijke verhuizing naar het onbewoonde eiland te maken heeft me de breuk is niet bekend. Hoewel Bertie en Esther verdrietig zijn over de breuk, zijn ze blij dat ze wél verder kunnen als vriendinnen.

Bron: KRO. Beeld: ANP