Diana Aulger zat in een ondenkbare situatie: ze was zwanger van een meisje terwijl haar man Mark op sterven lag. Ze kwam tot de conclusie dat op het moment dat zij was uitgerekend, Mark er al niet meer zou zijn.

In 2012, nadat hij was genezen van darmkanker, kreeg Mark te horen dat de 8 maanden chemotherapie zijn longen verwoest hadden. Hij kreeg de diagnose longfibrose, een ziekte die ervoor zorgt dat het steeds moeilijker wordt om zuurstof binnen te krijgen en uiteindelijk je hersenen en organen aantast. Het zou een kwestie van tijd zijn dat Mark zou overlijden aan deze ziekte.

2 weken eerder

Op de datum waarop Diana was uitgerekend, zou Mark al niet meer in leven zijn. Een hartverscheurende gedachte: een nieuw leven verwelkomen terwijl je nog rouwt om het verlies van je partner. Diana besloot om een heel moeilijke keuze te maken. Een voor sommigen controversiële beslissing die ervoor zou zorgen dat Mark zijn dochter nog zou ontmoeten voor zijn overlijden: ze liet de bevalling 2 weken eerder opwekken in plaats van te wachten tot de bevalling op natuurlijke wijze op gang zou komen.

In coma

Op 18 januari werd Savannah geboren in het ziekenhuisbed naast dat van Mark. Ze was helemaal gezond. “Hij heeft haar drie kwartier vastgehouden”, vertelt Diana aan de ABC News. “We hebben de hele tijd gehuild.” De volgende dag hield Mark zijn dochter nog een paar minuten vast, tot hij langzaam in een coma raakte. Vier dagen later overleed hij met zijn pasgeboren dochter in zijn armen en zijn kinderen om zich heen.

Bron: Little Things, ABC News, Daily Mail. Beeld: Kijk.nl