Vader haalt eigen kind als zijn vrouw bevalt op een parkeerplaats

Iedere geboorte is bijzonder, maar de ouders van dit pasgeboren ventje hebben een wel heel speciaal antwoord op de vraag hoe hun kleintje ter wereld kwam. Ze haalden het ziekenhuis niet, dus bracht de kersverse vader zijn zoon zelf maar ter wereld op een verlaten parkeerplaats. Gelukkig was geboortefotograaf Jaiden mee, die er prachtige beelden van maakte.

“Om 12.21 uur kregen een fantastische moeder en een geweldige vader een prachtig kindje op de bijrijdersstoel van hun auto. Ik ben nog steeds onder de indruk van hun kracht. Hun kindje kon niet wachten om geboren te worden en slechts enkele minuten nadat de auto geparkeerd was, kwam hij ter wereld”, schrijft de fotograaf op haar Facebook-pagina. “Geen woorden kunnen omschrijven hoe bijzonder het was om dit wonder te aanschouwen en dat ik de kans kreeg om het vast te leggen.”

Bron: Popsugar. Beeld: iStock