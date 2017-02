Beyoncé helpt de geruchten de wereld uit: er komt gezinsuitbreiding!

Beyoncé heeft het dan eindelijk bekend gemaakt: ze is zwanger. En niet zomaar zwanger: de zangeres verwacht een tweeling! (tekst gaat verder onder video)

De zangeres plaatste een foto op Instagram die alle geruchten bevestigt. Bij de foto schrijft ze: “We willen onze liefde en geluk delen. We hebben deze keer twee keer zoveel geluk had. We zijn heel dankbaar dat onze familie met twee personen gaat groeien en we danken jullie voor alle felicitaties.” Een tweeling dus!

Uitgerekend

Al weken waren er geruchten dat Beyoncé weer zwanger zou zijn en Beyoncé zou Beyoncé niet zijn als ze het niet op een bijzondere manier bekend zou maken. Wanneer de zangeres uitgerekend is en wat het geslacht van de tweeling is, heeft de zangeres nog niet bekend gemaakt.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters Een foto die is geplaatst door Beyoncé (@beyonce) op 1 Feb 2017 om 10:39 PST



Bron: Instagram. Beeld: ANP.