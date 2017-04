Bijzonder: gezin heeft 3 tweelingen die op dezelfde dag jarig zijn

Carrie droomde van een groot gezin, maar volgens de artsen zou het heel moeilijk voor haar zijn om zwanger te raken. Gelukkig kregen zij en haar man tóch het grote gezin waar ze op hoopten.

”Ik ben zelf opgegroeid in een groot gezin, en wist altijd al dat ik zelf ook een groot gezin wilde hebben. Het liefst 18 kinderen,” vertelt Carrie uit het Amerikaanse Wisconsin. ”Mijn dokter vertelde me echter dat het lastig zou worden om op de natuurlijke manier zwanger te worden.”

Tweelingen

Carrie en haar man Craig besloten daarom om voor adoptie te gaan. Het stel adopteerde een tweeling die op 28 februari ter wereld kwam. Toen ze daarna van dezelfde biologische moeder weer een tweeling adopteerden, werd ook deze op 28 februari geboren.

Wonder

Daarna voltrok zich pas een écht wonder: Carrie bleek namelijk zelf in verwachting te zijn van een tweeling. En je raadt het misschien al, ook deze tweeling kwam ter wereld op 28 februari. Opmerkelijk genoeg zijn de 3 tweelingen ook nog eens allemaal meisjes. Over toeval gesproken!

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron en beeld: Little Things/KIJK