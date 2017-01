Bikini-foto van Chantal Janzen gaat viral, maar niet waarom je denkt

Presentatrice Chantal Janzen geniet momenteel van een zonovergoten vakantie op de Malediven met haar man en zoon. Op Instagram deelde ze een foto van zichzelf in bikini op het strand. En die leverde flink wat likes op.

En niet omdat ze haar gezonde lichaam in twee kleine lapjes stof heeft gehuld, maar om wat ze erbij schrijft. Chantal plaatste er namelijk een heel grappig onderschrift bij: “Mijn man en zoon gingen vandaag kanoën, voetballen, en zwemmen met een 5 meter grote mantarog. Ik zat hier en at net 2 hele ritter sport. Het was een heerlijke dag. #iederzneigenvakantiebezigheden #tochnogietsmetsport #feelinglikeamantarogmyself”.

De likes lopen inmiddels op tot meer dan 30.000 op Instagram en Facebook. Bij Show weten ze trouwens wat Chantal verder allemaal aan het doen is op vakantie. En waarom deze precieze locatie een speciaal plekje in haar heeft:

