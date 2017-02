Bizar: vermiste Canadees na 5 jaar gevonden in Braziliaanse jungle

Anton Pilipa verdween in 2012 uit het Canadese Vancouver. Zijn familie zocht jaren tevergeefs naar de voormalige hulpverlener. Bijna hadden ze de hoop opgegeven, totdat zij plotseling een vreemd telefoontje kregen: Anton was gevonden in de Braziliaanse jungle.

– Tekst gaat verder onder de video –



Een Braziliaanse agente met Canadese roots zag een man bij de snelweg staan zonder schoenen en paspoort. Omdat hij er zo onverzorgd uitzag dacht de vrouw in eerste instantie dat het om een bedelaar ging. Maar met behulp van Twitter en ambassades wist de agente zijn familie op te trommelen, meldt CBC News.

Verbijsterd

“Ik was verbijsterd”, verklaarde Stefan, de broer van Anton, na het onverwachte telefoontje. “Ik vreesde dat hij dood was. Alleen zo kon ik zijn verdwijning verklaren. Maar diep vanbinnen hoopte ik het tegendeel. Ik vind het ongelofelijk dat hij nog leeft en zo ver van ons vandaan is gevonden.”

Geen paspoort

Anton, die lijdt aan schizofrenie, reisde door meer dan 10 landen waaronder de Verenigde Staten, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Argentinië en Brazilië. Hij deed dit zonder een paspoort en met enkel wat kleren in zijn rugzak. Hij legde de meer dan 10.000 km lange trip grotendeels te voet af en kreeg af en toe een lift.

Missie

Anton had een nogal opmerkelijke missie: hij wilde naar de nationale bibliotheek in Buenos Aires in Argentinië. Toen hij daar eindelijk kwam na duizenden kilometers gewandeld te hebben, werd hij weggestuurd omdat hij zich niet kon identificeren. Anton besloot weer weg te gaan en vertrok naar Brazilië waar hij later ook werd gevonden.

Beroofd

Anton overleefde naar eigen zeggen op vruchten en bessen die hij in de natuur vond. Daarnaast doorzocht hij regelmatig afvalbakken in de hoop wat kleren en voedsel te vinden. Soms kreeg hij wat toegestopt van vreemden. Ondanks het feit dat Anton zelf amper iets op zak had, werd hij toch regelmatig beroofd.

”Veel geluk”

Tijdens zijn gevaarlijke tocht van 800 km door de Braziliaanse jungle vielen al zijn teennagels uit. Anton had in al die jaren nauwelijks contact met anderen en sprak bijna geen woord Spaans of Portugees. Toch voelde hij zich nooit alleen: “Het was een simpel leven, we hebben eigenlijk niet veel nodig”, vertelde hij. “Ik besef dat ik veel geluk heb dat ik nog leef.”

Canadian man Anton Pilipa found 10,460km from home in the Amazon jungle – “A Canadian man … https://t.co/MkNIL0BxKH pic.twitter.com/kCt4DtOUqf — Emanon (@RadioMy) 9 februari 2017

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: CBC News. Beeld: Twitter/iStock