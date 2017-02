Vrouw heeft bizarre aandoening waardoor ze midden op straat uit de kleren gaat

Leanne Lyon is geboren met een tumor in haar hersenen. Groot en kwaadaardig is de aandoening niet, maar het zorgt wel voor een boel ongemakken (tekst gaat verder onder video).

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Ongeboren baby blijkt enorme tumor te hebben:

De 43-jarige Britse vrouw heeft de tumor al haar hele leven. Medicijnen helpen niet en de operatie die ze op haar 17e kreeg heeft het allemaal alleen maar erger gemaakt. Per dag krijgt de vrouw door de tumor 2 tot 5 aanvallen waarbij ze zich midden op straat zonder aanleiding uit begint te kleden. Inclusief haar ondergoed. Zo’n aanval kan wel 30 minuten duren en dat maakt haar leven er niet makkelijker op.

Ergere aanvallen

Door haar aanvallen liep haar huwelijk al stuk en raakte ze haar baan in de supermarkt kwijt omdat ze klanten en haar baas liet schrikken. “Het verpest echt mijn leven. Hoe ouder ik word, hoe erger de aanvallen worden”, zegt de vrouw tegen Mirror. De vrouw weet tijdens de aanvallen niet wat ze aan het doen is. “Het is alsof ik slaapwandel. Ik vind het zo gênant dat ik ook niet meer met mijn kinderen naar buiten ga.”

Actie

Alleen een operatie in Amerika zou de vrouw nog kunnen helpen. Daarom is Leanne een actie gestart om de 110.000 euro die nodig is voor deze operatie op te halen.

Deze vrouw heeft een zeldzame aandoening waardoor ze onbewust haar kleren uittrekt op… https://t.co/ekNF71lWM4 pic.twitter.com/04kYzAeXmi — Trending Cancer News (@cancerolizer) 1 februari 2017



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.