Eerder deelden we al de voorspelling voor populairste babynamen van 2017 en de populairste babynamen van 2016, maar dit lijstje mag er ook zijn. Nederland is namelijk rijk aan een heel rijtje bizarre dubbele voornamen.

Alle kersverse ouders geven natuurlijk de naam die zij het mooist vinden. Toch zitten daar soms heel bijzondere exemplaren tussen. We lichten er vast een paar voor je uit. Wat denk je bijvoorbeeld van: Bliss-Blitzer, He-He, Kam-Ping, Junior-The-Great, Mae-Tresse, Starbuck-Daniël, Tietje-Trijntje, Whooly-Whooly en last but not least Wim-Rosita (is het nu een jongen of een meisje?).

Geregistreerd

Overigens zijn de namen afkomstig uit de Nederlandse Voornamenbank, dus stuk voor stuk daadwerkelijk in ons land geregistreerd.

Dit zijn 100 bizarre dubbele voornamen op alfabetische volgorde:

A

Angel-Proud

Anna-Spiegel

B

Bas-xerxes

Bibi-Del

Bien-Aimé

Blessing-VirginYah

Bliss-Blitzer

Bondjol-S

Booth-y

Broer-Jan

C

Catootje-Margootje

Chantelou-Fabianqa-Riadeilla

Coco-Chanell

Comfort-Kate

Cri-cri

D

Denzel-Washington

Didier-Diderôt

Dieu-Merci

Dingeman-Jan

Dok-Ruk

Don-Juan

Dong-dong

E

Eagle-Eye

Elle-Wijntje

F

Fannie-Piet

Flo-Florence

Flurjanny-Jennifer

Frankie-Kid

Fuk-Hoi

G

Given-Joyfull-Love

God-guideme

Godspower-Iyklee

Golden-Prince

Grace-Kelly

Guy-Porsche

H

He-He

Heavenly-Angel

Hill-Lock

Ho-Ho

I

Inmaculada-Concepción

J

Jaere’maijah-Joshua

James-Dean

Jezus-Maria

Jimi-Hendrik

Junior-The-Great

K

Kam-Ping

Ketsia-Charmante

Kleopatra-Antonanette

Kokkie-Klaus

Kommer-Jan

L

La-Fleur

Laisa-J’adore

Liberty-Grace

Lijster-Lidewij

Liubliana-Diana

Lovely-Faith

M

Mae-tresse

Makaveli-Shaquille

Man-fuk

Marie-Louisssse

Maurvienshelly-Unique

May-June

Media-Trix

Miglennjaydion-Nazairenicandros

Milano-Marseille

Misty-Virgin

Mona-Lisa

My-doesnylove

N

November-Rain

O

Ocean-Pearl

October-Noon

P

Panta-Rhei

Persevere-Christ

Petit-Loup

Pharaoh-Benjamin

Prince-Fritz-Cruene-August-Willem-Jan-Hendrik-Dick

Q

Queen-Blessing

R

Reignbeau-Treasureley

Remt-Boy

Ri-J’C

S

She-Cutie

Siegfried-Jozephszoon

Sint-Bastianus

Starbuck-Daniël

Survival-Lee

T

Te-amo

Tietje-Trijntje

Treasure-Jackson

V

Valentino-love

Vanity-Pearl

Vlinder-Jezzebelle

W

Whooly-Whooly

Wim-Rosita

Wolf-K-Po

X

X’Jeàneyshá-Treáng

Y

Yo-Willy

Yo-Yo

Z

Zeus-Jan

Zorro-Banderas

