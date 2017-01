Libelle Legt Uit: wat is black ice?

De naam doet het al vermoeden: wanneer er black ice op de weg ligt, is het oppassen geblazen. Zwart ijs? Niet echt natuurlijk. Het is een Amerikaanse term die wordt gebruikt voor een flinterdun laagje ijs dat zo goed als onzichtbaar is, waardoor het de kleur van het asfalt aanneemt.

Black ice wordt veroorzaakt door nevel, mist, een beetje sneeuw of motregen die ’s ochtends vroeg of ’s avonds uit de lucht komt vallen wanneer de temperatuur rond het vriespunt ligt, meldt HLN.be. Wanneer de grond waarop de neerslag terechtkomt nog bevroren is, ontstaat een dun laagje ijsvorming. Met een spekgladde weg tot resultaat. Het dunne ijslaagje beklijft extra goed op wegen die in de schaduw liggen. Ook op fiets- en voetpaden smelt het ijs minder snel.

Tips

Heb je het gevoel dat je je op black ice begeeft? Houd dan de volgende 3 tips in je achterhoofd.

1. Trap niet plotseling op de rem en maak geen onnodige stuurbewegingen

2. Til je voet van het gaspedaal

3. Laat de auto – voor zover mogelijk – rustig uitglijden als je het gevoel hebt dat je de controle verliest

Bron: HLH.be, Wikihow, Accuweather. Beeld: iStock