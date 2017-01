16 BN’ers over ‘Jan, Jans en de kinderen’: “Nog steeds noem ik mijn dochter vaak Catootje”

Niet alleen wij zijn dol op ‘Jan, Jans en de kinderen’, ook veel BN’ers bewaren goede herinneringen aan het oer-Hollandse gezin.

“Jan, Jans en de kinderen is voor mij een heerlijke herinnering aan mijn jeugd. Elke keer als er weer een nieuw album uitkwam, was ik de eerste die hem kocht. Een trouwe fan dus! Nu is mijn dochter van 7 al net zo verslaafd als ik.”

Vivian Reijs, presentatrice

“Mijn ene broer spaarde Suske & Wiske-albums, de andere broer Kuifje en ik was gek op Jan, Jans en de kinderen. Nog steeds vind ik de strip grappig, het doet me aan vroeger denken. Mijn jongste dochter heet Catoo, en zij is net als Catootje erg grappig.”

Tooske Ragas, presentatrice

“Voor mij is Jan, Jans en de kinderen pure nostalgie. Naast de piano lag een grote stapel Kuifjes en Jan, Jans en de kinderen-stripboeken. Tegenwoordig ligt diezelfde stapel nog steeds bij mijn ouders, op dezelfde plek, alleen zijn het nu mijn neefjes en nichtjes die ze lezen – voor zover dat nog mogelijk is omdat ze na meer dan 40 jaar nu echt bijna uit elkaar vallen.”

Floortje Dessing, presentatrice

“Catootje blijft mijn heldin!”

Angela Groothuizen, zangeres en presentatrice

“Jan, Jan en de kinderen betekent veel voor mij. Het is mijn vader, zijn humor, zijn tekenstijl, maar ook mijn moeder die de strips inkleurde, het zijn jeugdherinneringen, Andrea en ik, ons gezin, grapjes aan tafel.”

Leontine Kruis, dochter van Jan Kruis

“Toen mijn dochter nog heel jong was, las ik haar al Jan, Jans en de kinderen voor. Het gezin leek opvallend veel op ons gezin, en die vergelijking was altijd hilarisch! Nog steeds noem ik mijn dochter vaak Catootje, vooral als ze haar neus drukt als ze huishoudelijke klusjes moet doen…”

Marlies Dekkers, modeontwerpster

“Als ik ziek was op de basisschool, bracht ik mijn dagen door met Jan, Jans en de kinderen-albums. Voor mij waren de verhalen op die leeftijd al herkenbaar en dat zijn ze nog steeds. Waarschijnlijk is dat het geheim achter het decennialange succes.”

Nick Schilder, zanger

“Zonder Jan, Jans en de kinderen was er geen Familie Doorzon geweest.”

Gerrit de Jager, striptekenaar

“Eén specifieke strip kan ik me nog heel goed herinneren. Die gebruikten mijn broer en ik namelijk altijd als we samen aan een nieuwe show werkten en helemaal in de stress waren. Die strip ging zo: Catootje en Jeroentje hangen allemaal gordijnen op, maken een toneel en een kassa… Als ze klaar zijn met het theater en er allemaal mensen komen om de voorstelling te zien, kijken ze elkaar verschrikt aan: ‘Oh nee! We zijn helemaal vergeten een show te maken!'”

Hans Klok, illusionist

“Ik vond Jan het leukst, die was altijd – op een grappige manier – de sigaar. En nu ik zelf een druk gezin heb (en een hond die denkt dat hij Napoleon is), herken ik mezelf helemáál in hem.”

Richard Krajicek, ex-toptennisser

“Wie wilde géén onderdeel zijn van deze rare, maar toch zó leuke Nederlandse familie? Ik verslond de strips als kind!”

Mart Visser, modeontwerper

“Toen Jan Kruis in 1970 de strip begon te maken, vroeg Het Parool mij de strip Vader & zoon dagelijks te publiceren. Ik heb dat maar 17 jaar volgehouden, Jan veel langer. Op den duur is dat een merk geworden. Een merk dat nog steeds in productie is, al tekent hij er zelf niet meer aan. Ik heb daar altijd bewondering voor gehad. Ik dacht dan: zo moet het! Ik neem daar diep mijn pet voor af.”

Peter van Straaten, tekenaar

“Altijd heerlijk om te lezen!”

Catharine Keyl, presentatrice

“6 jaar geleden heb ik in Jan, Jans en de kinderen – de musical de rol van Jans mogen spelen. Heel erg leuk, met het zwarte haar, met die grote knot en die krullen langs haar wang. In die periode heb ik ook Jan Kruis ontmoet, wat een ontzettend lieve man!”

Plien van Bennekom, cabaretière

“Ik vind de strip nog steeds heel erg leuk en schattig, vooral Jeroen ‘poep aan je schoen’. Daarom scan ik de strips in en mail ze naar mijn 2 kleindochters die in San Francisco wonen. Ze zijn tweetalig opgevoed en spreken ook Nederlands. Maar ze zijn vooral geïnteresseerd in… de vieze woorden!”

Neelie Kroes, politica

“Ik las die stripboeken vroeger helemaal stuk. Catootje is mijn grote voorbeeld, ze heeft me geleerd dat je nooit te eigenwijs kunt zijn.”

Candy Dulfer, muzikant

30 jaar lang tekende Jan Kruis voor Libelle het gezin van Jan en Jans. De hoofdpersonen zijn in de loop der jaren best wat veranderd. En soms kwamen er bijzondere strips voorbij, bijvoorbeeld met Kruis zelf in de hoofdrol.

Op Jan Kruis’ Twitteraccount is een bijzondere tekening geplaatst: een van de laatste prenten die hij maakte.

Jan Kruis is gisteren overleden. Deze tekening maakte hij niet lang geleden. >DA pic.twitter.com/WC503l6Ipw — Jan Kruis (@JanKruis) 20 januari 2017

Bron: Libelle, Kijk.nl. Beeld: Jan Kruis