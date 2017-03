Boer Bertie verschijnt met haar nieuwe vlam op de rope loper

Rosita schreef 3 jaar geleden een brief naar Bertie, toen zij meedeed Boer Zoekt Vrouw. Ze gingen toen ook al samen op date, maar Rosita had nog een andere vrouw in haar leven met wie ze het toen wilde proberen. Toen beide relaties over waren, kwamen ze weer met elkaar in contact. Samen

Inmiddels zijn de 2 stapelverliefd, zoals duidelijk te zien is op de foto. Bertie: “Tijdens de opnamen was ik al erg onder de indruk van Rosita. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ik was ook behoorlijk van slag toen ze aangaf niet meer door te willen.” Daarna kreeg Bertie een relatie met Esther, maar ook dat is inmiddels over (zie ook de video).

Boer Bertie is hartstikke dol op haar nieuwe liefje: “Dat Rosita nu opnieuw in mijn leven is, en er hopelijk nooit meer uitgaat, is een van de mooiste dingen die me is overkomen.”