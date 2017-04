Boer Geert stelt zijn Geertje een ultimatum

Niet alleen boer Olke uit Texas is ietwat ongeduldig, ook groente- en fruitboer Geert uit BZV-seizoen 2015 wil niet te lang op zijn vrouw wachten. Hij stelt zijn vriendin Geertje, die onlangs naar Curaçao emigreerde, een ultimatum. “Ik wacht maximaal een jaar.”

In een interview met Privé vertelt de boer dat hij zijn Geertje nog heel leuk vindt, maar ook aan zichzelf moet denken. “Als ze dan (na een jaar, red.) niet terug is, maak ik het uit. Dan mag ze nog zo lief zijn, maar dan kies ik voor mezelf.” Waarom Geert voor geen goud naar het caribische eiland wil afreizen, hoor je in bovenstaande video vanaf 0.38.

LEES OOK:

Bron: Privé. Beeld: Show.nl