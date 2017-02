Boer Marc draagt een groot verdriet met zich mee

Nu de boeren van ‘Boer Zoekt Vrouw’ al echte BN’ers zijn, wordt hun hele leven uitgeplozen. Soms komen er dan ook heel heftige verhalen naar boven. Zo zou boer Marc (zie video) een groot verdriet met zich meedragen.

Weekblad Privé wilde meer weten over de jeugd van boer Marc en kwam toen al snel achter een heel verdrietig familiedrama wat Marc al jaren met zich meedraagt. In 1993 is de 2 jaar oudere zus van boer Marc op 16-jarige leeftijd omgekomen bij een auto-ongeluk.

Familie

De 37-jarige boer woont zelf al een tijd in Zambia en het grootste gedeelte van zijn familie woont nog in Nederland. Marc heeft 2 oudere zussen, een jongere halfzus en een jongere halfbroer. Zijn ouders zijn gescheiden. Alleen een van zijn zussen heeft Nederland ook verlaten en woont nu in Oxford in Engeland. Of Marc zijn hele leven in Zambia kan blijven wonen, is de vraag. Door overbevissing dreigt de tilapia (de vis die Marc kweekt) uit te sterven in Zambia. Dat wordt dus flink kweken voor Marc om zijn plekje te kunnen behouden.

