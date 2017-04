Boer Marc is in een paar maanden tijd van visboer veranderd in een echte BN’er (zie video). Het is dat hij in Zambia woont, maar anders had hij niet meer over straat gekund.

Tot voor kort kende niemand boer Marc en er is dus ook niet zoveel over het leven van de boer bekend. Wij gingen op onderzoek uit en deden op de site van KRO-NCRV al een gouden vondst. De kinderfoto’s van de boer op de site zijn té lief om niet te delen.

Dit is al goud, vind je niet? Maar er zijn meer foto’s. De rest van de kiekjes vind je in het fotoalbum op het profiel van Marc op de site.



Bron en beeld: KRO-NCRV, Linelle Deunk.