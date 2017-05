Boer Olke vertelt waarom hij geen contact meer heeft met Sandra

Zoals we in de laatste aflevering van ‘Boer Zoekt Vrouw’ hebben kunnen zien, is Boer Olke niet geëindigd met de vrouw voor wie hij koos in het programma. In een reactie op de site van het BZV vertelt hij waarom hij geen contact met met Sandra heeft.

Boer Olke heeft met Karen zijn vrouw wel helemaal gevonden. Op de site vertelt hij: “Ze is ontzettend lief, zorgzaam en we kunnen goede gesprekken voeren. Ik ben heel blij met haar”. Ook zijn kinderen zijn blij met Karen. “Ze hebben haar nog niet veel gezien, maar de eerste keer dat ze haar ontmoetten, vonden ze haar meteen leuk. Dat deed me wel wat, daar was ik heel blij mee.”

Afterparty

Olke heeft helemaal geen contact meer met Sandra. “Na de citytrip hebben we wel nog af en toe contact gehad. We zouden een kopje koffie gaan drinken toen ik in Nederland was voor de reünie, maar dat hebben we niet meer gedaan. Ik had toen al een relatie met Karen en had daar ook geen behoefte meer aan.” Zaterdag zullen de twee elkaar op de afterparty wel tegen het lijf lopen en dan zal Sandra ook de nieuwe vriendin van Olke ontmoeten. “Ik ben niet boos om alles wat er gebeurd is. Nu heb ik Karen, anders was dat ook niet gebeurd”, sluit Olke af.



Bron en beeld: KRO-NCRV.