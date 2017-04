Een boodschappenlijstje zorgt er natuurlijk voor dat je thuiskomt met hetgeen je nodig hebt, maar het zegt tegelijkertijd iets over je persoonlijkheid. Wat voor type ben jij?

Het Voedingscentrum is een campagne gestart om het maken van een boodschappenlijstje te stimuleren, omdat je hierdoor minder voedsel verspilt. De komende weken kan je jouw lijstje opsturen naar het Voedingscentrum en maak je kans op een analyse door Volkskrant Magazine-columnist Tefke van Dijk, die wekelijks schrijft over boodschappenlijstjes van wildvreemden.

Handschrift

In een interview met Editie NL legt Tefke uit wat zo’n simpel boodschappenlijstje over je persoonlijkheid vertelt. En dat begint al met het handschrift. “Daarna zie je direct met wat voor persoon je te maken hebt”, aldus de columnist. “Je ziet al snel of het geschreven is door een chaoot, een routeplanner, een indeler of juist een afvinker. Een lijstje bevat heel wat verborgen boodschappen.”

Woorden

Ook de boodschappen, woorden die ervoor gebruikt woorden en de structuur van het briefje zeggen volgens de columnist iets over de persoon. Klik hier voor één van Teskes analyses. En wil je jouw briefje laten analyseren? Meld je dan hier aan.

Bron: RTL Nieuws, Voedingscentrum. Beeld: iStock