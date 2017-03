Een verhaal dat sterk doet denken aan een sprookje van de gebroeders Grimm: een 4-jarig meisje uit het Russische Siberië heeft 8 kilometer lang door een bos gelopen om hulp te zoeken voor haar zieke grootmoeder.

Het meisje woonde bij haar zieke oma en blinde opa. Ze werd ’s ochtends wakker en vond haar oma bewusteloos in huis en besloot toen hulp te zoeken. Daarvoor moest ze door een bos dat vol zit met beren en wolven. De temperatuur was op het moment van haar tocht -26 graden Celsius.

4-летняя девочка из Тувы – Саглана Салчак, прошла 8 километров в 34-градусный мороз по снежной тайге, пытаясь спасти свою умирающую бабушку! pic.twitter.com/IGwfsTS5QU — Михаил Емельянов (@ScherbDep) 11 maart 2017

In gevaar

De moeder van de kleuter wordt er nu van beschuldigd dat ze een kind in gevaar heeft gebracht door het meisje alleen bij hulpbehoevende ouderen achter te laten.

Onderkoeling

Hoewel het meisje leed aan ‘algemene onderkoeling’, is ze niet in levensgevaar geweest. Helaas was haar reis door het bos voor niets, want haar grootmoeder kreeg een hartaanval en heeft het niet overleefd.

