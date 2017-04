Man die zijn vrouw ‘de boterhammenmaker’ noemt wordt op z’n nummer gezet

Liefje, schatje, moppie: we kunnen wel tienduizend lievere koosnaampjes bedenken dan ‘de boterhammenmaker’. Deze man waagde het zijn vrouw zo te noemen – en dat heeft ‘ie geweten.

Ook al ben je inderdaad altijd degene die voor het hele huis bammetjes staat te smeren, dan nóg is het niet je taak en wil je al helemaal niet zo aangesproken worden. Deze vrouw was dan ook behoorlijk geïrriteerd toen haar man haar zo noemde.

Plastic

Dus de volgende keer dat ze zijn broodtrommel vulde, was het tijd voor wraak. Ze besloot het plastic omhulsel dan ook om zijn kaas te laten. En ja: dat ontdekte hij pas nadat hij zijn tanden in zijn boterham had gezet. Voor de duidelijkheid had ze ook nog met stift ‘not sorry’ op het plastic geschreven.

De les: alleen als je in een broodjeszaak werkt en daar de broodjes belegd ben je een boterhammenmaker. Anders niet.

Bron: Elite Daily. Beeld: Imgur