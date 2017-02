In februari 2015 kregen de 2-jarige Vivian en haar ouders het alles veranderende nieuws te horen: het kleine meisje leed aan leukemie. Eindeloze behandelingen en chemotherapie volgden, waardoor Vivian een groot deel van de tijd in quarantaine doorbracht. Gelukkig had ze vanuit haar raam uitzicht op een bouwplaats.

De peuter stortte zich dan ook volledig op de bouwvakkers die daar aan het werk waren. “Ik moest elke dag met haar voor het raam staan en dan zwaaiden we net zo lang tot er iemand terug zwaaide”, vertelt Vivians moeder aan Human Kind.

Boodschap

Staalwerkers Travis en Greg merkten het meisje op en zwaaiden iedere dag naar haar. Toen besloten de 2 iets kleins, maar heel moois te doen om de 2-jarige, die inmiddels niets anders meer droeg dan haar bouwvakkershelm, op te vrolijken. Ze schilderden een boodschap op een van de stalen constructiepalen: word maar snel weer beter.

Vivian is helaas nog niet genezen, maar het gaat beter met haar. En nu ze uit quarantaine is, kon een ontmoeting met de bouwvakkers niet uitblijven…

Bron & beeld: Human Kind