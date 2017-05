Waarom deze boze brief over Cito-item van het Jeugdjournaal massaal wordt gedeeld

Vmbo-begeleider Lisette van den Beld is allesbehalve blij met de manier waarop het jeugdjournaal de uitslag van de eindtoets in beeld heeft gebracht. Van den Beld vindt het onterecht dat alleen kinderen met hoge scores worden bejubeld.

Een boze brief die zij aan het nieuwsprogramma schreef wordt sinds gister massaal gedeeld op Facebook.

Best presterende leerling

De leerlingbegeleider op een vmbo-school is naar eigen zeggen ‘erg geschrokken’ van het item van het Jeugdjournaal. ”Ik zie een school die met een soort champagne de uitslag bekendmaakt en die de best presterende leerling in het middelpunt van de belangstelling laat staan terwijl dit meisje gewoon op haar niveau heeft gepresteerd”, schrijft van den Beld uit Naarden in een brief die ze naar de redactie van het programma stuurde en gisteren ook op haar eigen Facebookpagina deelde.

Hulpmiddel voor niveaubepaling

Volgens haar slaat zowel de school als het programma met het item flink de plank mis. ”De Cito eindtoets is bedoeld als hulpmiddel voor de niveaubepaling. In jullie item wordt de Cito-toets een prestatie”, schrijft ze. En: ”Er wordt gesproken over hoge scores en hoe blij iedereen er mee is. Maar waar is de aandacht voor de leerling die een score heeft van 525 of lager? Die eigenlijk ook supertrots mag zijn op zijn/haar prestatie?”

Schaamte

Volgens van den Beld zorgt het item er alleen maar voor dat kinderen met lagere scores zich dommer gaan voelen en zich gaan schamen voor hun behaalde score. ”Ze hadden liever een gesloten envelop meegekregen om thuis open te maken, samen met ouders die (hopelijk) wel blij zijn met zo’n mooie score!”

Ondergewaardeerd

De vmbo-begeleider is van mening dat haar leerlingen zwaar worden ondergewaardeerd. ”De leerling die je later mee ziet doen aan een internationale kookwedstrijd maar bij ons begonnen is. De leerling die een zeer goed meubelmaker wordt en die bij ons begonnen is. De leerling die jouw ouders verzorgt in dat verpleeghuis en een troostende arm om je heen legt als je verdriet hebt om een verlies maar bij ons begonnen is.”

Bron: Facebook – Beeld: iStock