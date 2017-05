Brad Pitt openhartig over de oorzaak van de scheiding met Angelina Jolie

Voor het eerst sinds de scheiding van zijn ex-vrouw Angelina Jolie heeft Brad Pit een interview gegeven. Daarin vertelt hij openhartig over het drankprobleem dat hij had ten tijde van de scheiding.

“Ik kan me geen dag herinneren, sinds ik klaar was met school, dat ik niet aan het drinken of blowen was”, zegt de 53-jarige acteur tegen het magazine GQ. “Toen ik kinderen kreeg ben ik met alles gestopt, behalve met alcohol. Maar het afgelopen jaar dronk ik te veel. Het was een probleem geworden.”

Cranberrysap

Vorig jaar september gingen Brad Pitt en Angelina Jolie uit elkaar. Daarna is hij gestopt met drinken. “Al een half jaar, ik ben er heel blij mee, al is het bitterzoet. Maar ik heb mijn gevoelens weer onder controle. Ik heb alcohol vervangen voor cranberrysap en spa rood. Ik heb nu de schoonste urine van heel Los Angeles, dat garandeer ik je.”

In therapie

Brad vertelt dat hij is begonnen met therapie. “Ik vind het geweldig. Ik heb wel eerst 2 andere therapeuten versleten voordat ik de juiste had gevonden.” De acteur zegt dat hij een betere vader wil zijn voor zijn 6 kinderen. “Ik moet er meer voor ze zijn. Ik moet het ze laten zien. En daar ben ik niet goed in geweest.”

Bron: GQ, Shownieuws. Beeld: AFP