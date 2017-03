Moeder schrijft prachtige brief aan zoontje (3) over de liefde

Kats zoontje Parker is nog maar 3 jaar oud, maar toch heeft ze hem al een brief geschreven over de liefde en het huwelijk. Een brief met een boodschap die we allemaal aan onze kinderen willen meegeven…

De Australische moeder deelde de brief op haar Facebook-pagina, waar ze veelvuldig schrijft over haar zoon Parker die het syndroom van Down heeft.

Aan mijn zoon,

Op een dag ga je iemand ontmoeten die je uitdaagt. Je zal iemand ontmoeten die het leven zoals je het kent totaal op zijn kop zet. En je zal gelukkiger zijn dan ooit.

Je zal iemand ontmoeten bij wie je je meteen op je plek voelt en tegen wie je alles kunt zeggen. Maar je zult niet weten hoe dat voelt als je niet ook mensen ontmoet die niet zo goed bij je passen.

Ga op afspraakjes en gedraag je als een heer. Houd deuren open, betaal voor het eten en maak wandelingen in het maanlicht. Luister naar je intuïtie als het je vertelt dat je bang bent om persoonlijke dingen te vertellen. Merkt het op als je onzeker bent over hoe je date keek toen jij een leuk grapje vertelde. Onthoud dat ‘het voelen’ het allerbelangrijkste is. Het kan er maar zo voor zorgen dat je dat gevoel de rest van je leven houdt.

Als je de juiste persoon vindt, is er geen ruimte voor onzekerheden of verwarring. Ik wil niet dat je trouwt met iemand met wie je graag wilt leven, trouw met iemand zonder wie je niet kúnt leven.

Volg je intuïtie. Hou van je moeder alsof ze de enige vrouw in je leven is (totdat dat niet meer zo is). Maak je eigen fouten. Vertrouw altijd op jezelf.

Ik weet dat je nog maar klein bent, maar als ik naar je perfecte gezichtje kijk en denk aan jouw pure, liefdevolle hart weet ik dat je het aan de juiste vrouw gaat geven. Ik mis je nu al.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock