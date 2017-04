Ouders van Maddie mcCann schrijven hartverscheurende brief

Kate en Gerry McCann, de ouders van Madeleine (Maddie) McCann, het Britse meisje dat sinds 2007 spoorloos verdween in Portugal, hebben een emotioneel bericht op Facebook gezet. Daarin blikken ze terug op de verdwijning van hun dochter. Volgende maand is het 10 jaar geleden dat zij vermist raakte.

In het bericht op Facebook schrijven Kate en Gerry hoe moeilijk het is om zich te beseffen dat er al bijna een decennium voorbij is zonder hun dochter…

“10 jaar. Het is niet makkelijk om onze mond uit te krijgen, op te schrijven of te accepteren. Shawn Hornbeck werd ontvoerd en bleef 4 jaar verborgen gehouden, Natascha Kampusch meer dan 8 jaar. We wilden er niet aan. En kijk ons nu eens. Madeleine, onze Madeleine, is al meer dan 10 jaar weg. De dagen lijken op alle andere. Maar 3 mei dit jaar is anders. Het is een vreselijke markering van onze gestolen tijd.”

Leugens kranten

In het bericht reageren de ouders ook op de geruchten dat ze zelf betrokken zouden zijn geweest bij Maddies verdwijning, en de valse berichten die zullen worden geschreven naar aanleiding van dat het 10 jaar geleden is dat Maddie verdween. Er zijn volgens het tweetal vele verhalen de wereld ingeslingerd (zie ook video) die kant nog wal raakten, en dat zal blijven gebeuren: “De komende weken zullen stressvol en pijnlijk zijn, door de verhalen die weer opgerakeld zullen worden, door de halve waarheden, door foute info en door de leugens die de ronde doen in kranten, op sociale media en op tv.”



Kate en Gerry gaan niet meer in op verzoeken van de media: “Ze helpen niet bij het enige dat we willen: Maddie vinden. We kunnen al onze tijd en energie steken in onszelf verdedigen, in het rechtzetten van leugens en foute informatie, maar dan zouden we geen kracht meer overhebben om te zoeken naar Madeleine, om voor onze andere kinderen te zorgen en om ons leven te leiden.”

Dankbaarheid

“De twee dingen die na 10 jaar het belangrijkst voor ons zijn: doorzettingsvermogen en dankbaarheid. we gaan door doen ons uiterste best, zullen de hoop nooit opgeven en zullen het beste maken van het leven dat we hebben. We zijn dankbaar dat we zoveel liefde. solidariteit en hulp hebben mogen ontvangen van zoveel verschillende aardige en fatsoenlijke mensen door de jaren heen.”

“Er waren veel dieptepunten, maar de warmte, de bemoedigende woorden en positiviteit van de ‘stille meederheid’ heeft ons gesteund en ons vertrouwen in menselijke goedheid teruggegeven. En daardoor zal er altijd hoop zijn.”

Bron: Nieuwsblad, Facebook. Beeld: ANP.